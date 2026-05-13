◆パ・リーグソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）今季初の６連勝へ、西武が西川愛也外野手の一打で勝ち越した。１点を追う３回、先頭の古賀悠が右前安打、続く石井が四球を選び無死一、二塁とする。１死一、三塁となってから相手の暴投で同点に追いつくと、１死二、三塁から「２番・中堅」で先発出場の西川が右犠飛を放ち、逆転に成功した。チームは前日の同戦に勝利し、５連勝で２位に浮上。今試合に勝利すると