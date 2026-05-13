超党派の「国民会議」はきょう（13日）、給付付き税額控除について個人単位で支援する制度設計作りを進めることを確認しました。国民会議のもとに設置された与野党の実務者会議はきょう、給付付き税額控除の創設に向けた論点を議論し、現役で働く中低所得の人たちの負担軽減と、就労促進を目的とすることを確認しました。支援の対象は、世帯ではなく個人単位を原則とする一方、具体的な基準や支援額については引き続き議論するとし