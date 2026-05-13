2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決定。そして、仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト−超能力戦争−』が4月29日に全国公開となった。オリコンニュースでは、仮面ライダーG7のスーツアクターを務めた高田将司にインタビューを実施。さまざまな思いを聞いた。【写真】ついにアギトの力を取り戻してオルタリングを腰に巻く津上