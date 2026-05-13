住宅の現場にも広がる“ナフサ不足”の懸念。大手不動産会社ではマンションの引き渡し時期が遅れる可能性も出てきています。タワーマンションが建ち並ぶ東京・湾岸エリア。その建設現場で今、“異変”が起きています。記者「見えてきました。こちらのタワーマンションです。工事も進んでいます」現在、三井不動産レジデンシャルが手がける総戸数2000戸を超えるタワーマンション。来年8月下旬から順次入居が始まる予定でしたが…三