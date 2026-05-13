マリオット・インターナショナルが展開する、日本初となるホテルブランド「シティエクスプレス by マリオット」が、大阪に一挙2軒オープンした。同ブランドにとってアジア太平洋地域（中華圏を除く）への初進出となる。【写真】「シティエクスプレス by マリオット」の部屋内部「シティエクスプレス by マリオット」は、ビジネス・レジャー双方の宿泊客に向け、価値を重視したブランド。品質・シンプルさ・効率性を軸に、利便