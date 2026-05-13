磐越道のバス事故からきょうで1週間です。高校生の保護者が生徒から「運転やばい」と連絡があったことを明かし、「バス会社と学校側で責任のなすり合いをしている」と怒りをにじませました。【写真を見る】磐越道バス事故から1週間「責任のなすり合いをしている」保護者怒り乗車していた生徒から「運転がやばい」と連絡も21人死傷の磐越道バス事故 「運転やばい」と乗車の生徒から連絡この事故は今月6日、福島県の磐越道で新潟市