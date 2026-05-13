超党派の元参院議員らでつくる「参議院協会」は13日、戦争の永久放棄と平和な世界の構築を目指すと明記した宣言案を公表した。元自民党参院議員の宮崎秀樹会長は国会内で記者会見し「戦争を知らない世代が危ないことを言っている。老婆心ながら意思を伝えたい」と語った。政府の防衛力強化方針や昨今の憲法改正論議などが念頭にあるとみられる。元々は「憲法9条は順守しなければならない」との記述があったものの、会見に先立