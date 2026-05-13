日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者をＸ（旧ツイッター）で脅したとして、警視庁原宿署は１３日、関東地方在住の５０歳代の会社員の男を脅迫容疑で東京地検に書類送検した。起訴を求める厳重処分の意見を付けた。同署幹部によると、男は昨年１１月５日、Ｘで記者を名指しし「顔もあちこち出ているから、調子に乗って刺されないように前後左右気をつけていないといけない」などと投稿して脅迫した疑い。任意の調べに「刺