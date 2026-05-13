全米で鉄板焼きチェーンを展開する「ベニハナ（BENIHANA）」の創業者として知られる故ロッキー青木（本名・青木廣彰）氏の妻・青木恵子氏が内外タイムスの単独インタビューに応じた。 自らアメリカでビジネスを始め、いきなり成功を収めた経緯、ロッキー青木との出会いから驚きのエピソード、ロッキー氏と前妻との間に生まれた世界的DJスティーヴ・アオキ氏との秘話など盛りだくさん