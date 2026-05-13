兵庫県警は13日、女性警察官の自宅に侵入したとして、住居侵入の疑いで、篠山署の交通課長だった警部篠田敦志容疑者（55）＝神戸市＝を逮捕した。県警によると、容疑を認めている。逮捕容疑は2024年11月25日〜25年1月30日までの間に、何らかの方法で同県三田市の20代女性警察官宅に侵入した疑い。県警によると、今年3月、容疑者が篠山署の女性更衣室にいたのを署員が目撃して上司に報告。かばんの中から10センチほどの小型カ