『ママの時』と『パパの時』の態度が違いすぎる…！？同一犬とは思えない、歯磨きをしてもらうコーギーさんの表情が話題になっているのです。 思わずクスッと笑ってしまう、辛辣なその光景は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬の歯磨きを『ママとパパがした』結果→あからさまに顔が違って…辛辣すぎる『態度の変化』】 歯磨きをする犬