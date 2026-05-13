今年1月にディノ・トップメラー前監督が成績不振を理由に解任され、後任としてアルベルト・リエラ監督が就任して以降、堂安律はフランクフルトで難しい時間を過ごしている。右サイドから中に切れ込んできてのシュートやチャンスメイクを持ち味としている堂安だが、現指揮官のリエラ監督は堂安を主戦場の右サイドではなくセンターで起用。慣れない仕事を要求されたことで得点に絡む回数が明らかに減少した。堂安は、今年1月以降に出