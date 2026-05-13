昨年1月、フランクフルトはマルセイユからFWエリー・ワヒをマルセイユから獲得した。近年のフランクフルトがオマル・マルムシュやランダル・コロ・ムアニなどFWの補強でヒットを飛ばしてきただけに、ワヒもNEXTブレイク選手になるのではと当初の期待は大きかった。しかし、結果的にワヒの補強は失敗だった。フランクフルトは獲得に2600万ユーロを投じたが、フランクフルトでは1ゴールしか決められず。今冬にはフランクフルトから仏