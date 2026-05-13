大谷にようやく今季7号アーチが生まれた。これをきっかけに乗っていけるか(C)Getty Images日本人コンビの掛け合いが話題だ。現地時間5月12日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」として先発出場し、12試合・53打席ぶりの7号ソロを放つなど、4打数2安打1打点、1四球と活躍。豪快な一発が飛び出した後のダグアウトで見せた、先発・山本由伸とのやり取りが反響を呼んでいる。【動画】53打席ぶりアー