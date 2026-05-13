５月１３日、今年度初となる「札幌市ヒグマ対策委員会」が開かれました。市は２０２５年に出没が相次いだ円山動物園などに、電気柵の設置を進める方針です。「第１回ヒグマ対策委員会」には、札幌市の担当職員や警察、専門家などが出席し、市街地のクマ対策などについて意見交換しました。札幌市は２０２５年に出没が相次いだ円山動物園や、山に隣接する市内の学校８校に電気柵を設置するなど、対策を進めていく方針です。（坂田一