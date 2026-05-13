健康診断でC判定（要再検査）と書かれると、「まだ軽い異常かな」と思ってしまう方もいるかもしれません。ただ、C判定は多くの場合、すでに正常といえる範囲を超えている異常があり、再評価が必要な状態です。大切なのは、C判定は「すぐに薬が必要とまでは限らないが、何もせず様子を見るだけでよい段階ではない」ということです。実際には、●生活習慣の見直しが必要になることが多い●本当に治療が必要な状態かを確認する必要が