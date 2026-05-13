愛知県設楽町で、町が所有するマイクロバス1台が、車検切れの状態で運行されていたことがわかりました。 【写真を見る】町が保有するマイクロバスが“車検切れ”で保育園の遠足に… 自動車整備工場からの指摘で発覚 維持管理は町外の運行事業者に委託していた 愛知･設楽町 自動車検査証が期限切れのまま運行されていたのは、設楽町が所有し、町の教育委員会が管理する28人乗りのマイクロバス1台です。 指摘を受ける前日に保育園