トライネンはジャイアンツ打線を止められなかった(C)Getty Imagesドジャースは現地5月12日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に2−6と敗れ、今季2度目の4連敗を喫した。不振だった大谷翔平に12試合ぶりにアーチが飛び出したものの、投打にふるわなかった。【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン「1番・DH」で先発出場した大谷は1−1の同点で迎えた3回の第2打席。相手先発のエイドリアン・ハウザーの