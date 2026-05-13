◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(13日、神宮球場)阪神・郄橋遥人投手が初回に先制タイムリーを浴び失点。連続無失点イニングが32で途切れました。雨の中マウンドに上がった郄橋投手は初回、ヒットと自らの暴投でいきなり1アウト2塁のピンチ。ここで増田珠選手にツーシームをセンター前へはじき返され、先制点を許しました。3、4月度の月間MVPを受賞した郄橋投手は試合前時点で、5試合4完封の防御率0.21と圧