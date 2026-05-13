オリックスは１３日、２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル銀メダリストの長谷川帝勝が始球式を務めると発表した。この日の試合は「ＮＥＷＥＲＡＤＡＹ」として開催。当日は入場ゲートにて先着９０００名にオリジナルステッカーがプレゼントされるほか、球団直営店「ＢｓＳＨＯＰ」にてニューエラキャップを購入した人を対象に、限定ステッカーの配布や