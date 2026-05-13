◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人の則本昂大投手がピンチを抑えて雄たけびを上げました。0-0の3回、2アウトから菊池涼介選手に安打を浴びると、続く小園海斗選手を内野ゴロに打ち取りますが、ショートの泉口友汰選手が後逸。2アウト1、2塁となります。迎えた4番の坂倉将吾選手には、低めのフォークで空振り三振。雄たけびを上げました。則本投手は今季5試合目の登板。移籍後初勝利を目指します。