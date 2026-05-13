世界のサッカー移籍市場を繋ぐデジタルプラットフォーム「TransferRoom（トランスファールーム）」は7日、アジア太平洋（APAC）地域を対象とした国際会議「TransferRoom LIVE APAC TOKYO」を千葉県内で開催した。会場には世界21か国から56クラブ、19のエージェント会社などが集結。この日は、各クラブやエージェントが数多くのブースに分かれ、実際に移籍に関するミーティングを実施した。2017年に誕生した「トランスファール