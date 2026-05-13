5月3日、4日に東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪大宴会場・飛天で開催された『仮面ライダーゼッツ』番組キャストによるスペシャルイベント『仮面ライダーゼッツ Into the Dream』の公式Xが更新され、仮面ライダードォーン／ジーク役の天野浩成によるコール＆レスポンス動画が公開された。【動画】天野浩成が『ゼッツITD』で行った「ウソダドンドコドーン」のコール＆レスポンスイベントのコンセプトは没入。「仮面ライ