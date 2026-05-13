カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１３日、ポテトチップスの袋が白黒になることを報じた。中東情勢によるインク調達不安定が原因。今月２５日以降の出荷分から順次白黒パッケージで販売していくとした。中身や商品の品質への影響はないが、カンテレの藤本景子アナウンサーは「びっくりですよね。こんな身近なものにまで影響が来たのかっていう驚き。あとやっぱりなんとなく色で無意識に手に