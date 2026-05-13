「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）球団６４年ぶりの４試合連続完封を狙って先発した阪神の先発・高橋遥人が初回に失点して快挙を逃した。雨の影響で試合開始が１５分遅延。先頭の丸山に右前打を許し、サンタナの３球目に暴投。無死二塁とした。サンタナは空振り三振に仕留めたが、増田に中前へ先制適時打を浴びた。阪神ファンからは「あ〜」とため息がもれた。それでも続く内山は三ゴロ併殺に仕留めた。高橋は６日の