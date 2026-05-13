◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセンすでに人馬の息はぴったりだ。クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は新コンビとなる西村淳也騎手が３週続けて騎乗する熱の入れよう。輸送があるため、栗東・坂路で５６秒９―１２秒７と軽い内容だが、力感にあふれた動きで体調はいい。鞍上は「実績も含めて、いい馬だと思います