◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン初コンタクトとは思えない人馬の呼吸だった。復活を目指す２４年の牝馬２冠馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、新コンビのダミアン・レーン騎手がＷコースの最終追い切りに騎乗。先行するサトノヴァンクル（３歳１勝クラス）とヴァロアーク（３歳１勝クラス）の２番手で