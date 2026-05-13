演歌歌手の市川由紀乃（５０）が１３日、東京・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで、１日店長を務め名刺お渡し会や、撮影会を行った。同店での演歌歌手の店長任務は初の試み。エプロン姿になり、遊郭に身を置く女性と若旦那との身分違いの恋を描いた新曲「ちりぬるを」をＰＲした。「エプロンを付けたのは（割烹料理店）つな八のアルバイト以来です。普段、料理する時も付けないので、身が引き締まる思いとうれしさがありま