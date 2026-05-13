イランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡の戦略上の防衛範囲を大幅に広げ、航行する船舶の取締りを強化する方針を示しました。イランの国営メディアによりますと、革命防衛隊の海軍の幹部は12日、イランがホルム‌ズ海峡とみなす範囲は拡大され、「戦略地帯と再定義された」と述べしました。イラン側がこれまで最大およそ50キロメートルとしてきたホルム‌ズ海峡とみなす範囲は、およそ500キロメートルになったとしています