13日未明、愛知県豊橋市で乗用車がバイクをはねる事故があり、バイクに乗っていた20代くらいの男性が死亡しました。警察によりますと、事故があったのは豊橋市南栄町の国道259号で、13日午前0時ごろ、「バイクと車の人身事故でバイクの運転手に意識がない」と通報がありました。片側1車線の直線道路で乗用車がバイクを後ろからはねたとみられ、バイクを運転していた20代くらいの男性が頭を強く打ち、搬送された病院で死亡し