【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのpecoが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用した彩り豊かな弁当を公開し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「詰め方に無駄がなくて素敵」残り物活用した息子弁当◆peco、息子のための弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son」とコメントを添え、息子のために作った弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こまからあげ」「昨日の夜の残りのやみつきブロッコリー