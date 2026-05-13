【モデルプレス＝2026/05/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が5月12日、自身のInstagramを更新。ショート丈のポロシャツを身に着けたコーディネートを公開し、話題となっている。【写真】22歳K-POP人気メンバー「スタイル良すぎ」ほっそりウエストちらり◆IVEユジン、白ポロシャツ姿で美ウエスト際立つユジンは、ワニのぬいぐるみを手にした姿など数枚のショットを投稿。髪をアップにし、白のタイトなミ