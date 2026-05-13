元ZEROBASEONEメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、非の打ち所がない完璧なビジュアルでデビューへのカウントダウンを始めた。4月13日、ファッション誌『ARENA HOMME+』は公式SNSを通じて、AND2BLEが登場する6月号のフォトブックを公開した。【写真】AND2BLE、圧倒的“顔面力”でファッション誌に登場公開されたカットには、ときめきあふれる“青春の感性”を表現したAND2BLEの姿が収められている。5人の