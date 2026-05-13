東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進しています。本人と家族を支える「チームオレンジ」として、2つの市民団体が登録されました。 登録されたのは、東かがわ市南野地区で活動している「みんなの絆」と、五名地区で活動している「よりそって五名」です。一人暮らしの高齢者宅の見守り訪問や配食などを行っています。5月25日