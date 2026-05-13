コーギー犬「浪浪（ランラン）」の脈を診る王雪飛（おう・せつひ）医師。（２０２５年８月１９日撮影、鄭州＝新華社記者／王前慧）【新華社鄭州5月13日】中国河南省鄭州市でこのところ、病気になったペットの治療法として、中医（中国伝統医学）を選ぶ飼い主が増えている。はり・きゅう、中薬（中国伝統薬）を使った治療や養生法が、ペット医療の新たな選択肢として広がりつつある。「2026年中国ペット産業白書」によると、202