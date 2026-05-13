人気格闘ゲームシリーズを実写映画化した『モータルコンバット／ネクストラウンド』（6月5日公開）が、5月8日に全米公開され、週末3日間で興行収入4000万ドル（約62億円）を突破する大ヒットスタートを切った。あわせて、日本でのIMAX上映決定と特別映像、IMAXポスターが解禁された。【動画】『モータルコンバット』あらゆる技と異能が激突する本予告1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた格闘ゲーム『モータルコ