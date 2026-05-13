皐月賞5着フォルテアンジェロ（牡3＝上原佑、父フィエールマン）は荻野極(28)とコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、シルクホースクラブが発表した。昨年暮れのホープフルS2着後、ひと息入れて皐月賞が今年初戦だった。その後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧へ。12日に美浦トレセンに帰厩した。2016年デビューで11年目の荻野極はジャンダルムに騎乗した22年スプリンターズSでG1