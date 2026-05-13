来日中の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のマティアス・コーマン事務総長が１３日、東京都の小池百合子知事と都庁で会談し、都市の抱える課題解決に向け、さらなる連携の強化を確認した。元豪州予算相のコーマン氏は、高市首相との会談や、日本経済の分析・提言をまとめた「対日経済審査報告書」の公表のため来日している。今年１月にＯＥＣＤの国際的な首長連携組織「チャンピオン・メイヤーズ」議長に就任した小池氏に対し、