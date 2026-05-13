自民党は13日、海洋開発特別委員会を党本部で開き、東京都小笠原村の南鳥島沖の海底にあるレアアースの開発に向け、政府に専用船の建造を求める提言案をまとめた。政府の「骨太方針」と日本成長戦略への反映を目指す。