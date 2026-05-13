関東各地で大気の状態が不安定となり、局地的な激しい雨や落雷が相次いでいる。急なゲリラ雷雨に伴い、各地で停電などの被害も発生している。停電時には、何気ない行動が思わぬ事故やトラブルにつながる可能性がある。停電時の「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を詳しくみていく。関東各地“ゲリラ雷雨”で停電も気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」。13日は、関東でも夜にかけ、大気の状態が不安定