中国地震局によると、中国の地震警報の一般ユーザー向けサービスは延べ3億3000万人以上をカバーし、複数のルートを通して通知するネットワークが整備され続けている。中央テレビニュースが伝えた。中国全土に設置されている地震警報端末デバイスは10万台以上に達した。ラジオやテレビによる地震警報通知は雲南省や四川省、新疆ウイグル自治区を含む11省・自治区・直轄市をカバーし、ユーザーは6600万世帯以上に達した。中国全土の