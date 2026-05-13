ドイツ最大手の鉄鋼メーカー、ティッセンクルップは5月12日、中東での紛争激化に伴うエネルギー価格高騰の影響により、今会計年度の売上予測を下方修正することを明らかにしました。ティッセンクルップは同日、2026年3月31日までを対象期間とする2025〜2026会計年度上半期の決算報告書を発表しました。報告書は、中東情勢の緊迫化はエネルギー価格に大きな打撃を与え、景気減速とインフレの進行が同時に進行するスタグフレーション