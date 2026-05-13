俳優の影山優佳がInstagramを更新し、平祐奈とのオフショットを披露した。 参考：影山優佳が白バイに乗って“風の女神様”に『名探偵コナン』愛溢れるオフショット 投稿された写真では、三重県伊勢市に位置する伊勢神宮の20年に一度のお祭り「お木曳」に参加した様子が映されている。「お木曳」とは、20年に1度、伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮に向け、市民が参加して木材を運ぶ「第1次お木曳（きひき）行事」のこと