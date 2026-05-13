サンリオキャラクターズの“カオハナデザイン”を使用した「サンリオキャラクターズカオハナデザインキーチェーンバッグコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】シナモンロールやポムポムプリンも！ミニバッグ型カプセルトイ全5種一覧■全5種類今回登場するのは、1990年代後半にハローキティのデザインとして発表された「ハローキティカオシリーズ」を令和版にアレンジし