山形県では昨夜からけさにかけて、米沢市や酒田市でクマが目撃されました。いずれも小学校の近くで、登下校時に警戒が行われるなど市などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】付近の小学校では保護者と登校する姿も…相次ぐクマの目撃小学校近くのクマ出没に警戒続く（山形） 米沢市などによりますと、きのう午後５時ごろ、米沢市東一丁目でクマを目撃したと通報がありました。クマは体長８０センチから１メートル