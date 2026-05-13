福島県の磐越道で発生したバス事故を受け、県はきょう、公立高校についても実態調査を行うことを明らかにしました。 【写真を見る】【動画】遠征時の移動手段など公立高校でも調査実施へ福島県21人死傷バス事故受けた対応来週末まで結果をとりまとめる予定（山形） きのうから行っている私立高校の調査とあわせて、来週末までに結果をとりまとめるとしています。この事故は今月６日、福島県郡山市の磐越道で