３月の英国遠征でスコットランドとイングランドを倒したことで、日本代表に対する世界的な関心はさらに高まったと言えるだろう。世界中から賛辞が贈られるなか、米大手のスポーツチャンネル『ESPN』は先日、森保一監督率いるチームを次のように称賛した。「非常に力のあるチーム、そして多くの主力を欠いたとはいえ、優勝候補の一角とみられるチームを相手に連勝を飾ったことは、臆さずに優勝したいと主張してきた日本にとって