５月１２日、道教委では事故を受けて、各道立学校に対し緊急通知を出しました。部活動の移動手段については原則、公共交通機関や貸し切りバスなどを利用することとしています。公共交通機関や貸し切りバスなどの利用が難しい場合は、条件付きで教員の自家用車の使用を認めていますが、事前の申請手続きなどを義務付けています。各学校はどのように運用しているのでしょうか。 札幌山の手高校は学校で所有するバス２台で運用し