ＪＲ北海道の綿貫社長は、黄色線区を巡る見解について、決して上下分離ありきではないが、上下分離方式の議論は必要だとしています。この問題を前に進めて、もう少し踏み込んだ議論をして、およそ１５０億円の赤字収支を改善したいとして議論を進めたい考えです。しかし、沿線自治体からは「これ以上新たな費用負担は無理だ」などと反発の声が上がっている状況です。議論を並行線としないためにどうしたら良いのか、難しい状況が続