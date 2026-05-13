NBAブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。29歳で亡くなったグリズリーズ時代の同僚ブランドン・クラーク選手を追悼しました。河村選手はこの日、自身のインスタグラムのストーリーズに「We gonna miss you BC. Thank you for everything. R.I.P(ブランドン・クラーク、あなたがいなくて寂しい。あなたがしてくれたこと全てに感謝しています。安らかにお眠りください。)」と投稿。河村選手が